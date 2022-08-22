Fenerbahçe'nin derdini Edinson Cavani çözecek! Maxi Gomez'in imzayı atması an meselesi

Fenerbahçe uzun süredir kadrosuna katmak için çaba gösterdiği Maxi Gomez transferinde sona geldi.

CAVANI, VALENCIA'YI TERCİH EDECEK

Sporx'in L'Equipe'ten aktardığı habere göre; Edinson Cavani'yi uzun süredir transfer etmek isteyen Valencia, bu transferde mutlu sona ulaşmak üzere. Fransız ekibi Nice'in de istediği Cavani'nin tercihini Valencia'yı tercih ettiği ve bu transferin kısa süre içinde tamamlanmasının beklendiği ifade edildi.

MAXI GOMEZ TRANSFERİNDE KOLAYLIK SAĞLAYACAKLAR

Maxi Gomez'in takımdan ayrılmasını doğrudan ilgilendiren Cavani transferinin gerçekleşmesi halinde Valencia'nın, Maxi Gomez'in Fenerbahçe'ye gidişi için de kolaylık sağlaması bekleniyor.