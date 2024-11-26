Fenerbahçe'nin deplasmandaki tek rakibi PSG
Fenerbahçe, Avrupa'nın en iyi 10 ligi arasında deplasmanda en uzun süre yenilmeyen takımlar listesinde ikinci sıraya yerleşti. Sarı-lacivertli ekip, son 26 deplasmanda oynadığı maçta 21 galibiyet ve 5 beraberlik aldı. Listede birinci sırada yer alan Fransız devi PSG, 30 maçta 23 galibiyet ve 7 beraberlikle liderliğini koruyor.
Avrupa'nın en iyi 10 liginde mücadele eden takımlar arasında Fenerbahçe, deplasmanlarda sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekiyor.
DÜNYADA İKİNCİ SIRADA
Sarı-lacivertliler, son 26 deplasman maçında 21 galibiyet ve 5 beraberlik elde ederek önemli bir başarıya imza attı. HT Spor'dan Esra Köse'nin derlediği habere göre; Fenerbahçe, deplasmanda en uzun süre yenilmeyen takımlar sıralamasında Paris Saint-Germain'in ( Psg ) ardından ikinci sırada yer alıyor. Fransız devi PSG ise 30 maçta 23 galibiyet ve 7 beraberlikle lider konumda bulunuyor.
GALATASARAY DA LİSTEDE
Listenin üçüncü basamağında Bayer Leverkusen yer alırken, Real Madrid ve Feyenoord da deplasmanda en uzun süre yenilmeyen takımlar arasında. Bir diğer Türk ekibi Galatasaray ise 17 deplasmanda maçında 15 galibiyet ve 2 beraberlik alarak bu alanda 6. sıraya yerleşti.