Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli kaptanı Edin Dzeko, Konyaspor karşısında hat-trick yaptı

Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli kaptanı Edin Dzeko, Konyaspor karşısında 29 dakikada hat-trick yaptı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 16'ncı hafta erteleme karşılaşmasında Konyaspor'u konuk etti. Sarı-lacivertli ekibin kaptanı Edin Dzeko, karşılaşmada 29 dakikada hat-trick yaptı. Konyaspor karşısında 11, 32 ve 40'ıncı dakikalarda fileleri havalandıran tecrübeli santrfor, Fenerbahçe kariyerinde ikinci defa hat-trick yaptı. 37 yaşındaki oyuncu daha önce ligde oynanan Pendikspor karşılaşmasında rakip fileleri 3 defa havalandırmıştı.