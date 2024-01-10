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Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli kaptanı Edin Dzeko, Konyaspor karşısında hat-trick yaptı

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Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli kaptanı Edin Dzeko, Konyaspor karşısında 29 dakikada hat-trick yaparak takımına galibiyeti getirdi.

Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli kaptanı Edin Dzeko, Konyaspor karşısında 29 dakikada hat-trick yaptı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 16'ncı hafta erteleme karşılaşmasında Konyaspor'u konuk etti. Sarı-lacivertli ekibin kaptanı Edin Dzeko, karşılaşmada 29 dakikada hat-trick yaptı. Konyaspor karşısında 11, 32 ve 40'ıncı dakikalarda fileleri havalandıran tecrübeli santrfor, Fenerbahçe kariyerinde ikinci defa hat-trick yaptı. 37 yaşındaki oyuncu daha önce ligde oynanan Pendikspor karşılaşmasında rakip fileleri 3 defa havalandırmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Edin Dzeko Fenerbahçe Konyaspor Süper Lig Futbol Spor Güncel Haberler

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