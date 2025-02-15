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Fenerbahçe'nin Borcu 18.6 Milyar Lira Olarak Açıklandı

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Fenerbahçe Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, kulübün 30 Kasım 2024 itibarıyla borcunun 18 milyar 600 milyon lira olduğunu ve dönem karının 562 milyon lira olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe Kulübünün 30 Kasım 2024 itibarıyla borcunun 18 milyar 600 milyon lira olduğu açıklandı.

Kalamış'taki Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki Yüksek Divan Kurulu toplantısında konuşan Fenerbahçe Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, yapılan denetimin 1 Haziran 2024-30 Kasım 2024 dönemini kapsadığını belirtti.

Vodina kulübün kısa vadeli yükümlülüklerinin 11 milyar 98 milyon lira, uzun vadeli yükümlülüklerin ise 7 milyar 502 milyon lira olduğunu ifade ederek, toplam yükümlülüğü 18 milyar 600 milyon lira olarak açıkladı.

Sarı-lacivertli kulübün dönem gelirinin 6 milyar 469 milyon lira, dönem giderinin ise 6 milyar 349 milyon lira olduğunu da söyleyen Vodina, Fenerbahçe'nin dönem karını 562 milyon lira olarak açıkladı.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
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