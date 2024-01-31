Fenerbahçe'nin başına talih kuşu kondu! Genç futbolcuya 20 milyon euroluk teklif var
Fenerbahçe'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Jayden Oosterwolde'ye Everton, Inter ve Napoli teklif yaptı. Genç futbolcu için gelen tekliflerin 20 milyon euro civarında olduğu öğrenildi.
Fenerbahçe'de Jorge Jesus döneminin ara transferinde Parma'dan takıma katılan Jayden Oosterwolde gösterdiği başarılı performans sonrası Avrupa kulüplerinin radarına girdi. 22 yaşındaki Hollandalı futbolcuya Everton, Inter ve Napoli teklif yaptı.
FENERBAHÇE SATMAYA SICAK BAKMIYOR
Gelen tekliflerin 20 milyon euro civarında olduğu öğrenildi. Fenerbahçe cephesinin ise şu dönemde Oosterwolde'yi satmaya sıcak bakmadığı kaydedildi.
HEM BOL BEK HEM DE STOPER OYNAYABİLİYOR
Jayden Oosterwolde bu bu sezon Fenerbahçe forması ile 30 maça çıktı. Bu mücadelelerin 13'ünde sol bek oynayan Oosterwolde, 17'sinde ise stoper bölgesinde görev aldı.