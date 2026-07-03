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Fenerbahçe'den kamp kadrosuna ilişkin açıklama

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Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat, Ognjen Mimovic, Omar Fayed, Yiğit Fidan, Bartuğ Elmaz, Emre Demir, Adem Yeşilyurt ve Anthony Musaba'nın Avusturya kamp kadrosunda yer alacağını duyurdu.

Fenerbahçe, futbolculardan İrfan Can Eğribayat, Ognjen Mimovic, Omar Fayed, Yiğit Fidan, Bartuğ Elmaz, Emre Demir, Adem Yeşilyurt ve Anthony Musaba'nın Avusturya kamp kadrosunda yer alacağını açıkladı.

Fenerbahçe, profesyonel futbol A takımının Avusturya kamp kadrosuna ilişkin bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerde paylaşılan bilgilerin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Sarı-lacivertliler, kamp kadrosunda; İrfan Can Eğribayat, Ognjen Mimovic, Omar Fayed, Yiğit Fidan, Bartuğ Elmaz, Emre Demir, Adem Yeşilyurt ve Anthony Musaba'nın da yer alacağını duyurdu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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