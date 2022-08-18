Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi play-off turunda oynayacağı Austria Wien maçı Spor Smart ve D-Smart Go'dan yayınlanacak

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Avusturya temsilcisi Austria Wien ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Saat 22.00'de başlayacak mücadele Spor Smart ve D-Smart Go'dan canlı yayınlanacak.

Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak isteyen Fenerbahçe, play-off turu ilk maçında Austria Wien karşısında avantaj arayacak. Sarı-lacivertlilerin kritik maçını yayınlayacak kanal belli oldu.

MAÇTA ALMAN HAKEM DÜDÜK ÇALACAK

Austria Wien-Fenerbahçe mücadelesi Başkent Viyanada'ki Viola Park'ta Türkiye saati ile 22.00'da oynanacak. Maçta düdük çalacak hakem ise Alman Daniel Siebert olacak. Siebert'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Jan Seidel ile Rafael Foltyn üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemliği görevinde ise Daniel Schlager görev alacak. Maç Spor Smart ve D-Smart Go'dan canlı yayınlanacak.

EMRE MOR VE BRUMA AVUSTURYA'YA GÖTÜRÜLMEDİ

Sarı-lacivertlilerin önemli karşılaşma öncesi iki eksik futbolcusu bulunuyor. Lig'te ki Kasımpaşa maçında ki performansıyla da beğenileri toplayan Emre Mor ve Portekizli futbolcu Bruma kadroda ki yerini alamayacak.