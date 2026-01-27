FCSB-Fenerbahçe maçını Sırp hakem Nenad Minakovic yönetecek
UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında oynanacak FCSB-Fenerbahçe maçında Sırp hakem Nenad Minakovic düdük çalacak. Maçta Minakovic'in yardımcılıklarını Nikola Borovic ve Bosko Bozovic yapacak, 4. hakem ise Milan Mitic olacak.
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor