FCSB-Fenerbahçe maçını Sırp hakem Nenad Minakovic yönetecek

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında oynanacak FCSB-Fenerbahçe maçında Sırp hakem Nenad Minakovic düdük çalacak. Maçta Minakovic'in yardımcılıklarını Nikola Borovic ve Bosko Bozovic yapacak, 4. hakem ise Milan Mitic olacak.

UEFA'nın açıklamasına göre Minakovic'in yardımcılıklarını, Sırbistan Futbol Federasyonundan Nikola Borovic ve Bosko Bozovic yapacak.

Karşılaşmanın 4. hakemi ise Milan Mitic olacak.

