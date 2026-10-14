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Fenerbahçe'nin Aston Villa maçı öncesi izdihamda iki taraftarı gözaltına alındı

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin Aston Villa maçı öncesi metro istasyonundaki izdihamda çıkan arbedede iki taraftarı gözaltına alındı. Fenerbahçe yönetimi serbest bırakılmaları için girişimlerini sürdürüyor; bir taraftarın burnunun kırıldığı bildirildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin Aston Villa ile oynadığı maç öncesi bazı Türk taraftarlar, çıkan arbede sonrası gözaltına alındı.

Stada erişimi sağlayan metro istasyonundaki gecikme ve izdiham sonrası çıkan arbedede gözaltına alınanlar arasında iki Fenerbahçe taraftarının da bulunduğu kaydedildi.

Polisin orantısız müdahalesi nedeniyle yaralanan taraftarların serbest bırakılması için Fenerbahçe Kulübü yöneticileri ile Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği ve Manchester Başkonsolosluğu yetkililerinin girişimlerini sürdürdüğü bildirildi. Taraftarlardan birinin burnunun kırıldığı aktarıldı.

Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Barış Göktürk, sarı-lacivertli taraftarların bırakılması için karakolda görüşmelerin devam ettiğini belirterek, "Gerekirse yönetim olarak avukat masraflarını ve uçak biletlerini karşılayarak bir an evvel serbest bırakılmaları için ricada bulunduk. Konsolosluk yetkilileri ve Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu eş zamanlı süreci takip ediyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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