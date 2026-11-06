Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Fenerbahçe'nin Archie Brown cezasına itirazı TFF Tahkim Kurulu'nda reddedildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin Archie Brown'a verilen 3 maçlık men cezasına yaptığı itirazı reddederek cezayı onadı. Kurul, Samsunspor'un 280.000 TL'lik para cezası ile Galatasaray'a verilen cezalara yapılan itirazları da reddetti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin Archie Brown'un 3 maçlık cezası için yaptığı itirazı reddetti ve cezayı onadı.

Tahkim Kurulu, Fenerbahçe, Galatasaray ve Samsunspor'un yaptığı itirazları görüşerek karara bağladı.

TFF Tahkim Kurulu'nun açıkladığı kararlar şöyle:

"- Teknik Adam Erol Bulut ile Gaziantep Futbol arasındaki uyuşmazlıklarda, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun daha önceki kararlarına karşı yapılan itirazlar incelendi. Kurul, davalı kulübün itirazını kabul ederek UÇK kararının kaldırılmasına ve davanın reddine oybirliğiyle karar verdi.

Samsunspor'un taraftarlarının neden olduğu saha olayları ve çirkin tezahürat nedeniyle aldığı 280.000,00 TL para cezası ile belirli bloklardaki seyircilerin e-bilet blokajı cezalarında isabetsizlik görülmeyerek başvurunun reddine ve kararların onanmasına hükmedildi.

Fenerbahçe'nin çirkin tezahürat, saha olayları, sportmenliğe aykırı hareket ve talimatlara aykırılık nedeniyle aldığı para cezaları ile Futbolcusu Archibald Norman Brown'un kavga eylemi sebebiyle aldığı 3 resmi müsabakadan men ve 100.000,00 TL para cezası onandı.

Galatasaray'ın çirkin tezahürat, saha olayları, seremonide fazla refakatçi çocuk bulundurulması, ihraç edilen futbolcunun açıklama yapması ve skorbordda tescil edilmemiş logo kullanılması gerekçeleriyle verilen para cezalarına yaptığı itirazlar reddedildi; Doğu Tribünü 102 numaralı blok ibaresinin çıkarılması suretiyle maddi hata düzeltilerek kararlar onandı."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
CHP lideri Kılıçdaroğlu: Cumhurbaşkanlığı için yeniden adaylık düşünmüyorum

CHP lideri Kılıçdaroğlu kararını verdi! Defter tamamen kapandı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

8 kişilik katliamda dikkat çeken sözler: Aşiretimizin en büyük sorunu bu tür olaylar

8 kişilik katliamda dikkat çeken sözler: Aşiretimizin en büyük sorunu
Bakırköy'de yayalara çarpan araç 18 yaşındaki genç kızı hayattan kopardı! Sürücü gözaltında

4 yayaya çarptı! 18 yaşındaki genç kız kurtarılamadı
Dünya medya temsilcileri Çin'de! Haberler.com CEO’su Dr. Sümeyra Teymur, Xinhua'ya konuştu

Haberler.com CEO’su Dr. Sümeyra Teymur, Xinhua'ya konuştu
Manisa'da kan donduran cinayet! Annesini ve kardeşini öldürdü, kaçarken ablasını arayıp itiraf etti

Ablasını arayıp tek cümle kurdu! Annesini ve kardeşini öldürmüş
Muğla açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem

Muğla açıklarında bir korkutan deprem daha
Torununu savunmak için 5 yaşındaki kıza tokat attı! Hapis cezasına çarptırıldı

AVM'de akılalmaz olay! Torununu savunayım derken hapse girdi
69 kişinin öldüğü tren kazasında skandal şüphe! AB fonları mercek altında

69 kişinin öldüğü faciada fon skandalı şüphesi! Savcılık devrede