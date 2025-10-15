Haberler

Fenerbahçe'nin Amrabat için istediği bonservis belli oldu

Fenerbahçe'nin Amrabat için istediği bonservis belli oldu
Fenerbahçe, Real Betis'e kiralanan Faslı orta saha Sofyan Amrabat'ın transferinde 12 milyon euro'nun altındaki teklifleri masaya bile oturmadan reddetme kararı aldı.

Süper Lig devi Fenerbahçe'den La Liga ekibi Real Betis'e kiralanan Faslı orta saha Sofyan Amrabat ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

AMRABAT'IN BONSERVİSİNİ İSTİYORLAR

Fichajes'te yer alan habere göre; Real Betis yöneticileri, transfer olduğu günden bu yana performansı dışında takım içerisinde de olağanüstü bir liderlik sergileyen Amrabat'ın bonservisini Fenerbahçe'den almak istiyor. İspanyol ekibinin, satın alma opsiyonu bulunmayan Amrabat için Sarı-lacivertliler ile gelecek dönemde bonservis pazarlığına oturacağı belirtildi.

FENERBAHÇE'NİN BEKLENTİSİ

Haberde, Fenerbahçe'nin 29 yaşındaki oyuncu için 12 milyon euro'nun altında bonservis teklifi gelmesi halinde masaya bile oturmadan reddetme kararı aldığı aktarıldı. Ancak Amrabat'ın da Real Betis'te kalmak istediği ve Fenerbahçe'den kolaylık sağlanmasını bekleyeceği kaydedildi.

REAL BETIS PERFORMANSI

Bu sezon Real Betis formasıyla toplamda 5 maça çıkan Sofyan Amrabat, gol ya da asist katkısında bulunamadı.

