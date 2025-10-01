Haberler

Fenerbahçe, Nice Maçına Hazırlıklarını Tamamladı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Nice ile oynayacağı maç öncesi son antrenmanını gerçekleştirdi. Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki antrenmanda sakatlığı süren Jhon Duran yer almadı.

FENERBAHÇE, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında sahasında Nice'i konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ikinci hafta maçında yarın saat 19.45'te Fransa ekibi Nice'i konuk edecek. Sarı-lacivertliler bu mücadele öncesindeki son antrenmanını yaparak hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki ilk 30 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra pas ve dar alanda çift kale maç çalışması yapıldı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde taktik çalışma gerçekleştirildi.

Sakatlığı devam eden Jhon Duran ise antrenmanda yer almadı.

Öte yandan yönetim kurulu üyesi Ertan Torunoğulları ve futbol direktörü Devin Özek de idmanı takip etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
