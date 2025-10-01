Fenerbahçe Nice Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında yarın evinde Fransız ekibi Nice ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenmanda ilk olarak sahanın ortasında kısa bir toplantı yapıldı. Düz koşuyla başlayan antrenman ısınma hareketleri ve koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Daha sonra futbolcular yarı sahada 3'e 2 hücum ve savunma taktiği ağırlıklı çift kale maç gerçekleştirdi. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Nice mücadelesinin taktiği üzerinde duruldu.

Antrenmanda sakatlığı bulunan Jhon Duran, salonda kuvvetlendirme çalışması yaparken, Mert Hakan Yandaş ise sahaya çıktı ve bireysel çalışma gerçekleştirdi.

Öte yandan antrenmanı Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları ile Futbol Direktörü Devin Özek de takip etti. - İSTANBUL