Fenerbahçe, Nice Maçı İçin Hazırlıklara Başladı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında 2 Ekim Perşembe günü Fransa'nın Nice ekibiyle sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki idman, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı.

Pas ve şut çalışmalarıyla devam eden antrenman, çift kale maçlarla tamamlandı.

Hesap.com Antalyaspor maçında ilk 11 oynayan ve 60 dakika üzerinde süre alan futbolcular ise aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaptı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.