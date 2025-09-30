Haberler

Fenerbahçe, Nice ile Maçını Sırp Hakem Jovanovic Yönetecek
UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında Fenerbahçe, 2 Ekim Perşembe günü Nice ile karşılaşacak. Maçın hakemi Srdjan Jovanovic olacak.

Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında Fransız ekibi Nice ile evinde oynayacağı mücadeleyi Sırp hakem Srdjan Jovanovic yönetecek.

UEFA Avrupa Ligi lig aşaması 2. haftasında Fenerbahçe, 2 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te Fransız takımı Nice'i konuk edecek. Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabakada Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan Srdjan Jovanovic düdük çalacak. Jovanovic'in yardımcılıklarını Uros Stojkovic ve Milan Mihajlovic yapacak. Maçın 4. hakemi de Novak Simovic olacak.

Karşılaşmada VAR'da Stuart Attwell, AVAR'da da Peter Bankes görev alacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
