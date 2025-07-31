Fenerbahçe, Nelson Semedo ile Anlaştı

Fenerbahçe, Nelson Semedo ile Anlaştı
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Fenerbahçe, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek amacıyla Portekizli sağ bek Nelson Semedo ile anlaşma sağladığını duyurdu. Semedo, transfer görüşmeleri ve sağlık kontrolü için İstanbul'a geldi.

FENERBAHÇE, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için Nelson Semedo ile anlaşmaya vardığını duyurmuştu. Portekizli sağ bek Nelson Semedo transferi tamamlamak için İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Futbolcu Nelson Semedo, kulübümüzle transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere İstanbul'a geldi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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