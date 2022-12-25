Fenerbahçe neden mağlup oldu? Trabzonspor maçı sonrası bomba Jorge Jesus iddiası

Bu sezon ilk kez üst üste 2 maçtan mağlup ayrılan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus ile ilgili aklının Brezilya Milli Takımı'ndan gelen teklifte olduğuna dair yorumlar yapıldı. Bazı futbolseverler ve yorumcular mağlubiyeti buna bağlarken, Portekizli hoca maç sonunda yaptığı değerlendirmede, kaybettikleri her maçta 10 kişi kaldıklarının altını çizmişti.

Dünya Kupası dönüşünde Süper Lig'e Trabzonspor mağlubiyeti ile başlayan Fenerbahçe'de teknik direktör ilk kez bu kadar yüksek sesli eleştirildi.

10 KİŞİ KALAN FENERBAHÇE DAĞILDI

Orta saha mücadelesi şeklinde geçen maçın 57. dakikasında Crespo kırmızı kart gördü ve Fenerbahçe sahada 10 kişi kaldı. Bu dakikadan itibaren oyuna ağırlığını koyan Trabzonspor, karşılaşmayı 61. dakikada Maxi Gomez ve 90+11. dakikada Trezeguet'in attığı gollerle 2-0 kazandı. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus'a ise eleştiri vardı.

JESUS'UN AKLI BREZİLYA MİLLİ TAKIMI'NDA MI?

Avrupa Ligi'nde son 16'ya yükselen ve Süper Lig'de Dünya Kupası arasına liderlik koltuğunda giren Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, Trabzonspor maçı sonrası ilk kez bu kadar yüksek sesli eleştirildi. Portekizli hocanın maç içindeki tercihleri tartışma konusu olurken, aklının Brezilya Milli Takımı'ndan kendisine gelen teklifte olduğuna dair yorumlar da yapıldı. Ancak deneyimli teknik direktör karşılaşma sonunda yaptığı açıklamada, sadece 10 kişi kaldıkları maçlarda yenildiklerinin altını çizdi.