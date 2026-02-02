Haberler

İlk fotoğraf geldi! Fenerbahçe, N'Golo Kante'yi sağlık kontrollerinden geçirdi

Fenerbahçe, N'Golo Kante transferi için Suudi Pro Lig Yönetimi'nden onay bekliyor. Sarı-lacivertliler, Fransız orta sahayı sağlık kontrolünden geçirdi.

  • Fenerbahçe, N'Golo Kante'yi Cidde'de sağlık kontrolünden geçirdi.
  • Fenerbahçe, Kante'nin transferi için Suudi Pro Lig Yönetimi'nden onay bekliyor.
  • N'Golo Kante, Al Ittihad formasıyla bu sezon 26 maçta 2 gol ve 1 asist yaptı.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin haftalardır girişimlerini sürdürdüğü N'Golo Kante transferinde sıcak bir gelişme yaşandı.

KANTE SAĞLIK KONTROLLERİNDEN GEÇTİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Fransız yıldız ve kulübü Al-Ittihad ile anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertliler, Suudi Pro Lig Yönetimi'nden transfer onayı beklerken, bu arada da zaman kazanmak adına 34 yaşındaki N'Golo Kante'yi Cidde'de sağlık kontrolünden geçirdi.

TRANSFER İÇİN ONAY BEKLENİYOR

Suudi Pro Lig Yönetimi'nden gelecek onay sonrası Al Ittihad forması giyen Karim Benzema, Al Hilal'e transfer olacak. Fenerbahçe, Benzema'nın Al Hilal'e transferinin ardından Al Ittihad'a Youssef En-Nesyri'yi verirken, üzerine de belirli bir bonservis bedeliyle birlikte Kante'yi de kadrosuna katacak.

SEZON PERFORMANSI

Al Ittihad forması altında bu sezon tüm kulvarlarda 26 maçta süre bulan Kante, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

