Fenerbahçe, Kante'nin maliyetini açıkladı

Güncelleme:
Fenerbahçe, Fransız orta saha oyuncusu N'Golo Kante'nin transferine ilişkin detayları Kamuyu Aydınlatma Platformu'na duyurdu. Transfer için Al-Ittihad Club ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Fenerbahçe, Fransız orta saha N'Golo Kante transferinin detaylarını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu N'Golo Kante'nin transferi konusunda kulübü Al-Ittihad Club ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcuya 14.400.000 Euro tutarında imza parası ödenecek olup, ayrıca 2025-2026 sezonu için 5.500.000 Euro, 2026-2027 ve 2027-2028 futbol sezonları için ise sezon başına 11.000.000 Euro ücret ödenecektir" denildi. - İSTANBUL

