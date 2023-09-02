Fenerbahçe, MKE Ankaragücü maçı için hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla hazırlıklar sona erdi.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın deplasmanda MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen çalışma; koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı.
Üç gruba ayrılan oyuncuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışması da yaptığı antrenman, taktiksel ve bireysel organizasyonlarla tamamlandı.
Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, akşam saatlerinde Ankara'ya gidecek.