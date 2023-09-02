Fenerbahçe, MKE Ankaragücü maçı için hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın deplasmanda MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen çalışma; koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı.

Üç gruba ayrılan oyuncuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışması da yaptığı antrenman, taktiksel ve bireysel organizasyonlarla tamamlandı.

Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, akşam saatlerinde Ankara'ya gidecek.