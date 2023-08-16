Fenerbahçe, Mısırlı stoper Omar Fayed'i transfer etti

Fenerbahçe, 2003 doğumlu Mısırlı stoper Omar Fayed ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Transferin resmiyet kazandığı imza törenine Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki ve Sportif Direktör Mario Branco da katıldı.

Fenerbahçe, 2003 doğumlu Mısırlı stoper Omar Fayed ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, bir takviyeyi daha resmiyete kavuşturdu. Sarı-lacivertli ekip, Mısırlı savunma oyuncusu Omar Fayed'i 4 yıllığına renklerine bağladığını duyurdu. Mısırlı oyuncu için Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imza töreninde Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki ve Sportif Direktör Mario Branco da yer aldı.