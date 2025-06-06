Fenerbahçe, Milli Smaçör Mirza Lagumdzija'yı Transfer Etti
Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, 2025-2026 sezonunda forma giyecek milli smaçör Mirza Lagumdzija ile anlaştı. 24 yaşındaki voleybolcu, kariyerine Arkas Spor'da başlamış ve sonrasında Halkbank'ta oynamıştır.
Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, yeni sezon planlaması kapsamında milli smaçör Mirza Lagumdzija'yı transfer ettiğini duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre 24 yaşındaki voleybolcu, 2025-2026 sezonunda Fenerbahçe'de yer alacak.
2018-2019 sezonunda Arkas Spor ile profesyonel kariyerine başlayan Mirza Lagumdzija, sonrasında Halkbank forması giydi.
Fenerbahçe Medicana, geride kalan günlerde Lagumdzija kardeşlerden Adis Lagumdzija'yı da kadrosuna kattığını açıklamıştı.
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor