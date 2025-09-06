Haberler

Fenerbahçe, Milli Maçlar Arasında Hazırlıklarına Devam Ediyor

Fenerbahçe, Milli Maçlar Arasında Hazırlıklarına Devam Ediyor
Fenerbahçe, milli maçlar için verilen arada Can Bartu Tesisleri'nde antrenman yaparak hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenman, core çalışmasıyla başlayıp, sahada ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla devam etti.

Fenerbahçe, milli maçlar için verilen arada hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde milli oyunculardan yoksun yapılan idman, salonda core çalışmasıyla başladı. Daha sonrasında sahada ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışması yapan futbolcular pas çalışması ile devam etti. Antrenman dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
