Fenerbahçe, Milli Arada Zenit ile Özel Maç Hazırlığı Yürütüyor
Fenerbahçe, liglerdeki milli arayı Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla değerlendirdi. Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki idmanda futbolcular ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmaları gerçekleştirdi. Takım yarın Rus ekibi Zenit ile özel bir maç oynayacak.
FENERBAHÇE, liglere verilen milli arada hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen idman ısınma, çabukluk ve koordinasyon programları ile başladı. Ardından 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yapan futbolcular dar alanda çift kale maçlarla idmanı tamamladı.
Fenerbahçe, yarın özel maçta Rus ekibi Zenit'i konuk edecek. Ülker Stadyumu'nda oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak.
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