Haberler

Fenerbahçe, milli arada Can Bartu Tesisleri'nde tek antrenman yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada günü Can Bartu Tesisleri'nde İsmail Kartal yönetiminde tek antrenmanla tamamladı. Sarı-lacivertliler core çalışması, ısınma, çabukluk, koordinasyon ve çift kale maçın ardından yarın yeniden antrenmana çıkacak.

Fenerbahçe, milli maçlar dolayısıyla lige verilen arada günü tek antrenmanla tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki idman, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirildi.

Salonda core çalışmasıyla başlayan antrenman, sahada yapılan ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle devam etti. İki gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 pas çalışmasının ardından çift kale maçla günü tamamladı.

Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: AA
Estetik için servet harcamıştı! Ebru Gündeş’in son hali gündem oldu

Estetik için servet harcamıştı! Son hali epey konuşulacak gibi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Savaştan kaçtı, depremde evsiz kaldı, dershanesiz tıp kazandı! Vatandaşlığı olmadığı için hiçbir bursa başvuramadı

Dershaneye gitmeden tıp kazandı! Ama bir bursa bile başvuramadı
Aziz Yıldırım görevi bırakacağı tarihi duyurdu

''Görevimi bırakacağım!'' diyerek duyurdu
Konserde beklenmedik kaza! Hulusi Akar neye uğradığını şaşırdı

Konserde beklenmedik kaza! Hulusi Akar neye uğradığını şaşırdı
AK Parti'den fon kriziyle ilgili yeni açıklama: Yanlış yapanlar hukuk önünde hesap verecek

AK Parti'den fon kriziyle ilgili yeni açıklama: Yanlış yapanlar...
Afyonkarahisar'da markette acı olay! Çakmak gazı soluduğu ileri sürülen 7 yaşındaki Mustafa Ali kurtarılamadı

Markette bir anda fenalaştı! 7 yaşındaki Mustafa Ali kurtarılamadı
Fenerbahçe Stadyumu'nun yenilenecek halinin son görüntüsü paylaşıldı

Bu halini unutun! İşte Fenerbahçe Stadyumu'nun yeni görüntüsü
Dün gece neler oldu neler! Uluslar Ligi'nde büyük heyecan

Dün gece neler oldu neler! İzleyemeyenler bin pişman