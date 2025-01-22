Fenerbahçe: "Milan Skriniar, futbol takımımızın 2024-2025 sezonu devre arası transfer çalışmaları kapsamında görüşmelerini gerçekleştirmek üzere...
Fenerbahçe: "Milan Skriniar, futbol takımımızın 2024-2025 sezonu devre arası transfer çalışmaları kapsamında görüşmelerini gerçekleştirmek üzere İstanbul'a geliyor.
Fenerbahçe : "Milan Skriniar, futbol takımımızın 2024-2025 sezonu devre arası transfer çalışmaları kapsamında görüşmelerini gerçekleştirmek üzere İstanbul'a geliyor." - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor