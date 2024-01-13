Fenerbahçe, Milan'ın orta saha oyuncusu Rade Krunic'i kiraladı
Fenerbahçe, İtalyan ekibi Milan'ın Borna Hersekli orta saha oyuncusu Rade Krunic'i kiralık olarak kadrosuna kattı. Krunic, bu sezon Milan ile ligde 10 maça çıktı.
Fenerbahçe, İtalyan ekibi Milan'ın Borna Hersekli orta saha oyuncusu Rade Krunic'i kiralık olarak kadrosuna kattı.
Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Milan'dan Rade Krunic'i satın alma opsiyonu ile kiralık olarak renklerine bağladı.
30 yaşındaki orta saha oyuncusu İtalyan ekibiyle bu sezon ligde 10, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 4 maça çıktı. - İSTANBUL