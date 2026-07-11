Fenerbahçe, Finlandiyalı basketbolcu Mikael Jantunen ile yollarını ayırdı
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, geçen sezon başında kadroya katılan Finlandiyalı oyuncu Mikael Jantunen ile yollarını ayırdı. 26 yaşındaki basketbolcu, sarı-lacivertli formayla üç kupa şampiyonluğu yaşadı.
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Finlandiyalı oyuncu Mikael Jantunen ile yollarını ayırdı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon başında kadroya dahil edilen 26 yaşındaki basketbolcu ile yolların ayrıldığı belirtildi.
Jantunen, Fenerbahçe formasıyla Basketbol Süper Ligi, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları yaşadı.
Kaynak: AA / Emre Doğan