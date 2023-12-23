Fenerbahçe mi? Galatasaray mı? İşte iki takımın öne çıkan istatistikleri

Süper Lig'in 18. haftası Fenerbahçe- Galatasaray derbisine sahne olacak. 24 Aralık Pazar günü saat 19.00'da Kadıköy'de oynanacak kritik mücadele 2 takım için de büyük önem taşıyor.

İLK GOLÜ ATAN KAZANIYOR

Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray, bu sezon ilk golü attıkları 14'er maçtan da galibiyet sevinciyle ayrıldı. Kanarya'nın gollerinin %75'i, Aslan'ın ise %68'i ileri uçtan geldi. Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray, bu sezon öne geçtiği 14 maçın hiçbirini kaybetmedi.

GOLCÜLER SAHNEDE

Fenerbahçe'de Dzeko, Szymanski, Tadic ve İrfan Can ligde 33 gol atarken toplam 44 golün %75'ini ileri dörtlü kaydetti. Takipçisi Galatasaray'ın muhteşem üçlüsü İcardi, Kerem Aktürkoğlu ve Zaha ise fileleri 22 kez sarsarak takıma %68'lik katkı yaptı. Şut değerinde G.Saray'ın, isabet karnesinde F.Bahçe'nin üstünlüğü göze çarpıyor. Aslan, maç başına 18.9 şut ile başı çekerken çerçeveyi bulduğu 6.4 istatistiğiyle ikinci geldi. Kanarya şutta (16.4) G.Saray'ın arkasına kurulurken isabet karnesinde (6.8) zirvede yer alıyor.

BİRİ DEPLASMANDA DİĞERİ SAHASINDA İYİ

Deplasmanda 3 gol yiyen Aslan, ligin en iyisi olarak ilk sırada gelirken Fenerbahçe de Kadıköy'de 26 kez ağları havalandırarak bu alanın 1 numarası olmayı başardı.

ÖN ALANDA KANARYA ÜSTÜN

Ön alan baskısının sonucunda F.Bahçe, attığı 9 golle ligin açık ara en iyisi olurken Galatasaray bu şekilde rakip ağları sadece 1 kez havalandırabildi. Atakları gole çevirmede Kanarya'nın üstünlüğü bulunuyor. Sarı-lacivertliler, %12.8'lik değeriyle ligde ikinciliğini alırken Cimbom, pozisyonlarının 7.5'ini gol yapabildi.