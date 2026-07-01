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Fenerbahçe, Metecan Birsen ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe, Metecan Birsen ile yollarını ayırdı
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Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, altyapıdan yetişen ve iki dönem formasını giyen Metecan Birsen ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Fenerbahçe altyapısından yetişen ve iki farklı dönemde sarı-lacivertli formayı giyen Metecan Birsen ile yollar ayrıldı.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın altyapısından yetişen, 2011-2014 ve 2021-2026 yılları arasında sarı-lacivertli formayı giyen Metecan Birsen ile yolların ayrıldığı açıklandı. Metecan, Fenerbahçe forması altında 1 Euroleague, 5 Türkiye Ligi, 4 Türkiye Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları yaşadı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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