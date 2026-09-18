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Fenerbahçe, Mert Müldür’ün menisküsünde yırtık tespit edildiğini açıkladı

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Fenerbahçe, Mert Müldür’ün menisküsünde yırtık tespit edildiğini açıkladı
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SÜPER Lig’in 7’nci haftasında Pazar günü saat 17.00’de Eyüpspor’u konuk edecek Fenerbahçe’de Mert Müldür bugün gerçekleştirilen antrenmanda aldığı darbe sonucunda çalışmayı yarıda bıraktı.

SÜPER Lig'in 7'nci haftasında Pazar günü saat 17.00'de Eyüpspor'u konuk edecek Fenerbahçe'de Mert Müldür bugün gerçekleştirilen antrenmanda aldığı darbe sonucunda çalışmayı yarıda bıraktı. MR görüntülenmesi yapılan milli futbolcunun menisküsünde yırtık tespit edildi.

Fenerbahçe'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Mert Müldür, bugün gerçekleştirilen antrenmanda dizine aldığı darbe sonucu antrenmanı yarıda bırakmıştır. Ataşehir Medicana Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde oyuncumuzun menisküsünde yırtık tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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