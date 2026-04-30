Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş'ın cezasına itiraz edecek

FENERBAHÇE, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun Mert Hakan Yandaş'a bahis eylemi nedeniyle verdiği 12 ay hak mahrumiyeti cezasına itiraz edileceğini açıkladı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'a bahis eylemi nedeniyle 12 ay hak mahrumiyeti cezası verdi. Cezanın açıklanmasının ardından sarı-lacivertli kulüpten yapılan karşı açıklamada cezanın kabul edilemez olduğu dile getirildi. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Kaptanımız Mert Hakan Yandaş hakkında, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilen 12 ay hak mahrumiyeti cezası kabul edilemez niteliktedir. Henüz sonuçlanmamış bir ceza yargılaması gerekçe gösterilerek verilen bu disiplin cezası, futbolcumuz açısından telafisi güç zararlara yol açabilecek niteliktedir ve hukuka, hakkaniyete açıkça aykırıdır. Kulübümüz, sürecin başından bu yana hukukun evrensel ilkelerine ve özellikle masumiyet karinesi ilkesine bağlı bir duruş sergilemiştir. Bu doğrultuda, söz konusu kararın kaldırılması amacıyla TFF Tahkim Kurulu nezdinde gerekli itiraz başvuruları ivedilikle yapılacaktır. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, Kaptanımız Mert Hakan Yandaş'ın yanında olduğumuzu bir kez daha açıkça ifade ediyor; sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Tacizden hapis cezası alan Hasbi Dede'nin telefonundan mide bulandıran yazışmalar çıktı

CHP'li Hasbi Dede'nin telefonundan mide bulandıran mesajlar çıktı
Gülhan'ı altınları için öldüren üst komşusu, su içme bahanesiyle içeri girmiş

Gülhan'ı altınları için öldüren komşudan, korkunç plan
Torreira'yı unuttu! İşte Devrim Özkan'ın yeni aşkı

Torreira'yı unuttu! İşte yeni aşkı

Ukrayna, Rusya'daki dev petrol rafinerisini İHA'larla vurdu

Savaşta korkulan oldu! Ülkenin can damarını İHA'yla vurdular
Yasak aşk baskını! 20 katlı apartmanın balkonundan kaçmaya çalıştı

20 katlı binada yasak aşk paniği! Kadının eşi ansızın eve gelince...
Gülhan'ı altınları için öldüren üst komşusu, su içme bahanesiyle içeri girmiş

Gülhan'ı altınları için öldüren komşudan, korkunç plan
Yeni Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan'a uğurlama programı! Tek tek helallik istedi

O artık Emniyet'in bir numarası! Veda ederken tek tek helallik istedi
Süper Lig'de 32'nci hafta hakemleri açıklandı: TFF'den Yasin Kol kararı

TFF'den Yasin Kol için yeni karar