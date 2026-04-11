Fenerbahçe Medicana: 1-3

Sultanlar Ligi final serisinin ikinci maçında Fenerbahçe Medicana, deplasmanda VakıfBank'ı 3-1 yenerek seride durumu 1-1'e getirdi. İlk seti VakıfBank kazansa da, Fenerbahçe Medicana sonraki üç seti alarak galip geldi.

SALON: VakıfBank

HAKEMLER: Ozan Çağı Sarıkaya, Tuncay Sevim

VAKIFBANK: Markova, Zehra Güneş, Boskovic, Ogbogu, Cansu Özbay, Derya Cebecioğu (Ayça Aykaç, Dangubic, Cazaute, Deniz Uyanık, Sıla Çalışkan, Berka Buse Özden)

FENERBAHÇE MEDİCANA: Vargas, Fedorovtseva, Eda Erdem, Orro, Ana Cristina, Aslı Kalaç, (Gülce Güçtekin, Hande Baladın, Korneluk, Arelya Karasoy, Ghani)

SETLER: 25-19, 18-25, 18-25, 20-25

SÜRE: 109 dakika

Fenerbahçe Medicana, Sultanlar Ligi final serisi ikinci maçında deplasmanda VakıfBank'ı 3-1 mağlup ederek seride durumu 1-1'e getirdi. Karşılaşmanın ilk setini VakıfBank 25-19 kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci sette toparlanan Fenerbahçe Medicana, 25-18'lik skorla durumu 1-1'e getirdi. Üçüncü sette de üstünlüğünü sürdüren sarı-lacivertliler, bu bölümü 25-18 kazanarak öne geçti. Dördüncü seti 25-20 alan Fenerbahçe Medicana, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı. Üç galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı final serisinde üçüncü karşılaşma, 13 Nisan Pazartesi günü saat 19.00'da VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak.

İran-ABD müzakerelerinde kriz patlak verdi! O konuda bir türlü anlaşamıyorlar

Müzakerelerde ilk günde kriz patlak verdi! O konuda anlaşamıyorlar
47 yıl sonra tarihi temas: ABD ve İran aynı masada

Tam 47 yıl sonra bir ilk
500

Ünlü içerik üreticisi bütün dünyanın adını ezbere bildiği isimden daha fazla kazanıyor

1.5 yıllık kazancı olay oldu!

Fişe yazdığı kelime Ruslara kahkaha attırdı ama işten kovuldu

Fişe yazdığı kelime Ruslara kahkaha attırdı ama işten kovuldu
Kütahya'da korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi

Kütahya'da korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi
İran tehdit etti, ABD gemisi Hürmüz'den geri döndü

İran tehdit etti, ABD anında geri adım attı
Ünlü içerik üreticisi bütün dünyanın adını ezbere bildiği isimden daha fazla kazanıyor

1.5 yıllık kazancı olay oldu!

Cardi B’de babalık krizi! DNA sonucu gerçeği ortaya çıkardı

İfşa gibi sonuç! Büyük sır açığa çıktı
İsrail'i Türkiye korkusu sardı: Eşi benzeri görülmemiş güç gösterisi

Türkiye fena korkuttu: Eşi benzeri görülmemiş güç gösterisi