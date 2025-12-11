Fenerbahçe Medicana VakıfBank'a mağlup oldu
Voleybol Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında Fenerbahçe Medicana, VakıfBank'a 3-2 mağlup olarak ligdeki ilk yenilgisini yaşadı. VakıfBank ise 10'da 10 yaparak yenilmezlik serisini sürdürdü.
VOLEYBOL Sultanlar Ligi'nin 10'uncu haftasında Fenerbahçe Medicana, konuk ettiği VakıfBank'a 25-14, 21-25, 25-17, 23-25 ve 13-15'lik setler sonucu 3-2 yenilerek ligdeki ilk mağlubiyetini aldı.
VakıfBank ise ligde 10'da 10 yaparak yenilmezlik serisini sürdürdü.
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran tribünde seyretti.
Voleybol Sultanlar Ligi'nde bugün oynanan diğer karşılaşmaların sonucu şu şekilde:
THY - Aydın BBSK: 2-3
Zeren Spor - Galatasaray Daikin: 3-2
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor