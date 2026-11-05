Fenerbahçe Medicana, Sultanlar Ligi 7. haftasında Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-0 yendi

Fenerbahçe Medicana, Sultanlar Ligi 7. haftasında Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-0 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe Medicana, sahasında Sinnada Hotels Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-0 yendi. Setleri 25-10, 25-15 ve 25-18 kazanan Fenerbahçe Medicana, maçı 60 dakikada tamamladı.
Salon: TVF Burhan Felek Vestel
Hakemler: Erol Akbulut, Aylin Turnaoğlu
Fenerbahçe Medicana: Kübra Akman, Arelya Karasoy Koçaş, Fedorovtseva, Ogbogu, Vargas, Hande Baladın (Castillo, Saliha Şahin, Melisa Özengin)
Sinnada Hotels Afyon Belediye Yüntaş: Berrak Deniz Kakaşçı, Milanova, Zeynep Sena Güleryüz, Alonzo, Safronova, Sabriye Gönülkırmaz Dikmen (Sema Nur Doluca Özbilge, İlayda Naz Gergef)
Setler: 25-10, 25-15, 25-18
Süre: 60 dakika (18, 20, 22)
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe Medicana, sahasında Sinnada Hotels Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-0 yendi.