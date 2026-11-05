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Fenerbahçe Medicana, Sultanlar Ligi 7. haftasında Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-0 yendi

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Vodafone Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe Medicana, sahasında Sinnada Hotels Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-0 yendi. Setleri 25-10, 25-15 ve 25-18 kazanan Fenerbahçe Medicana, maçı 60 dakikada tamamladı.

Salon: TVF Burhan Felek Vestel

Hakemler: Erol Akbulut, Aylin Turnaoğlu

Fenerbahçe Medicana: Kübra Akman, Arelya Karasoy Koçaş, Fedorovtseva, Ogbogu, Vargas, Hande Baladın (Castillo, Saliha Şahin, Melisa Özengin)

Sinnada Hotels Afyon Belediye Yüntaş: Berrak Deniz Kakaşçı, Milanova, Zeynep Sena Güleryüz, Alonzo, Safronova, Sabriye Gönülkırmaz Dikmen (Sema Nur Doluca Özbilge, İlayda Naz Gergef)

Setler: 25-10, 25-15, 25-18

Süre: 60 dakika (18, 20, 22)

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe Medicana, sahasında Sinnada Hotels Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-0 yendi.

Kaynak: AA
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