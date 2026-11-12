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Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol, Melissa Vargas ile 2030'a kadar sözleşme yeniledi

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Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol, Melissa Vargas ile 2030'a kadar sözleşme yeniledi
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Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, Melissa Vargas'ın sözleşmesinin 2030 yılına kadar uzatıldığını açıkladı. Yıldız pasör çaprazı, 3 yıl daha Çubuklu formayı giyecek; takım üç kulvarda şampiyonluk hedefiyle yoluna devam ediyor.

FENERBAHÇE Medicana Kadın Voleybol Takımı, milli voleybolcu Melissa Vargas'ın sözleşmesini 2030 yılına kadar uzattı.

Sarı-lacivertli ekip, Melissa Vargas'ın sözleşmesinin 2030 yılına kadar uzatıldığını yaptığı açıklama ile duyurdu. Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

"2030'lara Vargas'la! Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımımızın yıldız pasör çaprazı Melissa Vargas, 3 yıl daha Çubuklu formamızı terletecek. Üç kulvarda şampiyonluk hedefiyle yolumuza devam ederken, bugüne kadar formamızla birçok başarıya imza atan sporcumuz Melissa Vargas'a birlikte nice zaferler diliyoruz!"

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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