Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol, Melissa Vargas ile 2030'a kadar sözleşme yeniledi

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol, Melissa Vargas ile 2030'a kadar sözleşme yenilediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, Melissa Vargas'ın sözleşmesinin 2030 yılına kadar uzatıldığını açıkladı. Yıldız pasör çaprazı, 3 yıl daha Çubuklu formayı giyecek; takım üç kulvarda şampiyonluk hedefiyle yoluna devam ediyor.
FENERBAHÇE Medicana Kadın Voleybol Takımı, milli voleybolcu Melissa Vargas'ın sözleşmesini 2030 yılına kadar uzattı.
Sarı-lacivertli ekip, Melissa Vargas'ın sözleşmesinin 2030 yılına kadar uzatıldığını yaptığı açıklama ile duyurdu. Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:
"2030'lara Vargas'la! Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımımızın yıldız pasör çaprazı Melissa Vargas, 3 yıl daha Çubuklu formamızı terletecek. Üç kulvarda şampiyonluk hedefiyle yolumuza devam ederken, bugüne kadar formamızla birçok başarıya imza atan sporcumuz Melissa Vargas'a birlikte nice zaferler diliyoruz!"