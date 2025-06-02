Fenerbahçe Medicana, Hande Baladın'ı Transfer Etti

Fenerbahçe Medicana, Hande Baladın'ı Transfer Etti
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Fenerbahçe Medicana, Eczacıbaşı Dynavit'ten ayrılan milli voleybolcu Hande Baladın'i kadrosuna kattığını duyurdu. Hande Baladın, yeni sezonda Fenerbahçe'nin Sarı-lacivert formasını giyecek.

FENERBAHÇE Medicana, Eczacıbaşı Dynavit'e veda eden Hande Baladın'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Milli voleybolcu Hande Baladın yeni sezonda Sarı-lacivert forma giyecek. Fenerbahçe Medicana, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünyanın en büyük spor kulübüne hoş geldin Hande Baladın" ifadesine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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