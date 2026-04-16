Aslı Kalaç: Umuyorum ki son maçı biz alacağız ve sezonu şampiyonlukla bitireceğiz

Fenerbahçe Medicana oyuncusu Aslı Kalaç, VakıfBank'ı mağlup ederek seride durumu eşitlemelerinin ardından son maçı kazanmayı umut ettiklerini belirtti. Taraftarlarına teşekkür eden Kalaç, final atmosferinin çok güzel olduğunu ifade etti.

Fenerbahçe Medicana, Sultanlar Ligi final serisi dördüncü maçında VakıfBank'ı 3-2 mağlup ederek seride durumu 2-2'ye getirdi. Maçın ardından Fenerbahçe Medicana forması giyen Aslı Kalaç açıklamalarda bulundu. "Son maça taşıdığımız için çok mutluyuz. VakıfBank seride 2-1 öndeydi ve biz hep geriden geliyorduk. Umuyorum ki son maçı biz alacağız ve sezonu şampiyonlukla bitireceğiz. Bugün inanılmaz bir mücadele vardı. Tabii ki iki takım da şampiyonluk istiyor. Çok uzun ralliler oluyor, herkes savaşıyor. Zor bir final serisi oynuyoruz. Bundan sonra her şey 19'unda. Son maç ve umuyorum ki her şey çok güzel olacak. Taraftarımıza da çok teşekkür ederiz. Bugün çok güzel bir atmosfer vardı" sözlerini sarf etti.

Röportaja yeğeniyle katılan Aslı Kalaç, sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

"Bu minik kanarya benim yeğenim. Kendisi 1 yaşında. İlk kez maçıma geldi ve uğurlu geldi. Sanırım onu da son maça götüreceğiz"

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
