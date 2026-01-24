Haberler

Voleybol: Sultanlar Ligi

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında Fenerbahçe Medicana, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 mağlup etti ve ligdeki 15. galibiyetini elde etti.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Nurper Özbar, Tuncay Sevim

Fenerbahçe Medicana: Hande Baladın, Eda Erdem Dündar, Orro, Fedorovtseva, Korneluk, Vargas (Gizem Örge, Ghani, Sude Hacımustafaoğlu, Arelya Karasoy)

Eczacıbaşı Dynavit: Yaprak Erkek, Jack-Kisal, Elif Şahin, Ebrar Karakurt, Rettke, Stysiak (Simge Aköz, Tuna Aybuke Özel, Dilay Özdemir, Meliha Diken, Smrek, Maglio, Plummer)

Setler: 25-12, 25-23, 18-25, 25-22

Süre: 106 dakika (20, 32, 25, 29)

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında Fenerbahçe Medicana, konuk ettiği Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yendi.

Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, ligdeki 15. galibiyetini aldı. Konuk ekip ise 4. yenilgisini yaşadı.

Kaynak: AA / Ragıp Tekin - Spor
