Haberler

Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi Play-Off 5-8 etabı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

SMS Grup Efeler Ligi Play-Off serisi 5-8 etabı ilk maçında Fenerbahçe Medicana, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 ile mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Seçkin Yener, Dicle Özdaş

Fenerbahçe Medicana: Drzyzga, Yiğit Gülmezoğlu, Mert Matic, Adis Lagumdzija, Mirza Lagumdzija, Barthelemy (Burutay Subaşı, Caner Dengin, Gomez, Marttilla, Halit Kurtuluş)

Bursa Büyükşehir Belediyespor : Corre, Uriarte, Mert Cuci, Dirlic, Gökhan Gökgöz, Kaan Öztürk (Alperay Demirciler, Ümit Demir, Oğuzhan Doğruluk, Hasan Sıkar, Vidal, Burhan Zorluer)

Setler: 25-17, 25-19, 27-29, 25-20

Süre: 99 dakika (20, 25, 31, 23)

Kaynak: AA / Ragıp Tekin
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

