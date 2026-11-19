Fenerbahçe Medicana-Aras Kargo voleybol maçı gıda zehirlenmesi nedeniyle ertelendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Fenerbahçe Medicana, Sultanlar Ligi'nin 10'uncu haftasında cumartesi günü Aras Kargo'ya konuk olacağı maçın rakip takımdaki gıda zehirlenmesi vakaları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı. Karşılaşmanın oynanacağı yeni tarih daha sonra duyurulacak.
FENERBAHÇE Medicana Kadın Voleybol Takımı, Sultanlar Ligi'nin 10'uncu haftasında cumartesi günü Aras Kargo'ya konuk olacağı maçın rakip takımdaki yaşanan gıda zehirlenmesi vakaları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.
Sarı-lacivertlilerden konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:
"Aras Kargo Spor Kulübü'nde yaşanan gıda zehirlenmesi vakaları nedeniyle karşılaşmamız Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından ileri bir tarihe ertelenmiştir. Karşılaşmanın oynanacağı tarih daha sonra duyurulacaktır."
Kaynak: Demirören Haber Ajansı