Fenerbahçe Medicana, Ankara Cumhuriyet Kupası'nda Spor Toto'yu Geçti
Türkiye Spor Yazarları Derneği tarafından düzenlenen Ankara Cumhuriyet Kupası'nda Fenerbahçe Medicana, Spor Toto'yu 3-1 mağlup ederek finale yükseldi. Fenerbahçe'nin rakibi Ziraat Bankkart oldu.
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Fenerbahçe Medicana: Kaan Gürbüz, Barthelemy Chinenyeze, Mert Matic, Mirza Lagumdzija, Burutay Subaşı (L), Earvin Ngapeth, Halit Kurtuluş, Fabian Drzyzga, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Maicon França, Mustafa Cengiz, Caner Dengin, Julio Alberto Gomez
Başantrenör: Slobodan Kovac
Spor Toto: Doğan Karakoç, Melih Sıratça, Doğukan Yaltıraklı, Orçun Ergün, Marko Ivovic, Hakkı Çapkınoğlu, Mustafa Koç, Beytullah Hatipoğlu (L), Emin Gök, Kaan Bülbül, Burak Mert, Muhammet Kaya, İzzet Ünver, Jesus Herrera Jaime, Bennie Tuinstra
Başantrenör: Nedim Özbey
Setler: 25-21, 17-25, 25-19, 25-19 - ANKARA