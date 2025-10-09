Fenerbahçe Medicana, Ankara Cumhuriyet Kupası'nda Spor Toto'yu Geçti

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) tarafından düzenlenen Ankara Cumhuriyet Kupası 2. maçında Fenerbahçe Medicana, Spor Toto'yu 3-1 mağlup etti. Bu sonuçla Fenerbahçe, finalde Ziraat Bankkart'ın rakibi oldu.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Fenerbahçe Medicana: Kaan Gürbüz, Barthelemy Chinenyeze, Mert Matic, Mirza Lagumdzija, Burutay Subaşı (L), Earvin Ngapeth, Halit Kurtuluş, Fabian Drzyzga, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Maicon França, Mustafa Cengiz, Caner Dengin, Julio Alberto Gomez

Başantrenör: Slobodan Kovac

Spor Toto: Doğan Karakoç, Melih Sıratça, Doğukan Yaltıraklı, Orçun Ergün, Marko Ivovic, Hakkı Çapkınoğlu, Mustafa Koç, Beytullah Hatipoğlu (L), Emin Gök, Kaan Bülbül, Burak Mert, Muhammet Kaya, İzzet Ünver, Jesus Herrera Jaime, Bennie Tuinstra

Başantrenör: Nedim Özbey

Setler: 25-21, 17-25, 25-19, 25-19 - ANKARA