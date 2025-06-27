Fenerbahçe Medicana, ABD'li yıldız Yaasmeen Bedart-Ghani'yi kadrosuna kattı

Fenerbahçe Medicana, ABD'li yıldız Yaasmeen Bedart-Ghani'yi kadrosuna kattı
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Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, ABD'li pasör çaprazı Yaasmeen Bedart-Ghani'yi transfer ettiğini resmen duyurdu. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Ailemize hoş geldin Yaasmeen Bedart-Ghani" ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, ABD'li pasör çaprazı Yaasmeen Bedart-Ghani'yi kadrosuna kattı.

''AİLEMİZE HOŞ GELDİN''

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, son olarak San Diego Mojo forması giyen 28 yaşındaki oyuncuyla sözleşme imzalandığı belirtildi ve ''Ailemize hoş geldin Yaasmeen Bedart Ghani!'' ifadeleri kullanıldı.

FORMA GİYDİĞİ TAKIMLAR

Türkiye'de Keçiören Belediyesi Sigorta Shop'ta da oynayan Yaasmeen Bedart-Ghani, kariyerinde Texas Universitesi, United Volleyball, OK Porec, Acqua & Sapone Roma Volley, AO Markopoulo, Suwon Hyndai E&C Hillstate ve Gwangju Pepper Saving Bank AI PEPPERS formalarını terletti.

''EN İYİ SERVİS ATAN''

ABD'li voleybolcu, 2021-2022 sezonunda Kore V-Ligi'nde "en iyi servis atan oyuncu" ödülünün sahibi olmuştu.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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