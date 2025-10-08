Fenerbahçe Medicana, 2025 Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nı Kazandı
Fenerbahçe Medicana, 2025 Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nı kazanarak 6. kez şampiyonluk yaşadı. Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen kupa töreninde, Melissa Vargas en değerli oyuncu seçildi. Fenerbahçeli oyuncular kupayı coşkuyla kutladı.
2025 Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nın şampiyonu Fenerbahçe Medicana, kupasını aldı.
Ankara Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ardından kupa töreni düzenlendi.
Kupayı 6. kez müzesine götüren sarı-lacivertli oyuncular, törende "Şampiyon Fenerbahçe" yazan tişörtler giydi.
Fenerbahçe Medicana'nın pasör çaprazı Melissa Vargas, kupanın 2025'teki en değerli oyuncusu seçildi.
VakıfBank oyuncularına ikincilik, Fenerbahçeli oyunculara da şampiyonluk madalyalarının verilmesi sonrası kupa takdimine geçildi.
Sarı-lacivertli oyunculara kupayı, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ verdi. Voleybolcular, aralarına katılan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran ile beraber kupayı kaldırdı.
Fenerbahçe Medicana'nın oyuncuları ve teknik heyeti büyük coşku yaşadı. Oyuncular, kupayla taraftarları selamladı.