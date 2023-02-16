Enkaz altındayken İrfan Can Kahveci'nin gollerini düşünerek hayata tutunmuştu! Depremzede, yıldız futbolcu ile görüştü

10 ilde meydana gelen depremde enkaz altında saatler geçirdikten sonra kurtarılan Fenerbahçeli depremzede Adnan Fırat Yıldırım, İrfan Can Kahveci ile görüntülü görüşme gerçekleştirdi. Yıldırım daha önce yaptığı açıklamada göçük altındayken Fenerbahçe marşıyla moral bulduğunu belirtip, "O gün Fenerbahçe'nin maçı vardı. 'Dönmem lazım' diye düşündüm. Bu sene o seneydi, şampiyon olacaktık. İrfan Can'ın sol ayakla attığı goller, Jorge Jesus'un oyunculara kızdığı aklıma geliyordu." demişti.

Kahramanmaraş merkezli depremde, kaldığı otelden kaçmaya çalışırken sıkıştığı göçük altından bulduğu testere sayesinde kurtulan ve birinin çalan cep telefonundan duyduğu Fenerbahçe Marşı ile motive olduğunu anlatan Adnan Fırat Albayram'la İrfan Can Kahveci'den geçmiş olsun telefonu geldi.

"O GÜN FENERBAHÇE'NİN MAÇI VARDI"

Göçük altındaki dakikalarını anlatan Albayram, "Bir kişinin alarmı Fenerbahçe marşı olarak çaldı. Ben de koyu Fenerbahçeliyim. Eşimle her maçı izleriz. O gün Fenerbahçe'nin maçı vardı. 'Dönmem lazım' diye düşündüm. Bu sene o seneydi, şampiyon olacaktık. İrfan Can'ın sol ayakla attığı goller, Jorge Jesus'un oyunculara kızdığı aklıma geliyordu." sözleri, Fenerbahçeli oyuncu İrfan Can Kahveci'nin dikkatini çekti.

"VİDEONU GÖRDÜK, DUYGULANDIK"

İrfan Can Kahveci, Albayram'ı görüntülü arayarak, "Videonu gördük, duygulandık." dedi. Kahveci, Albayram'a "geçmiş olsun" dileklerinde bulunarak nasıl olduğunu sordu. Albayram ise iyi olduğunu ve telefonun kendisini çok mutlu ettiğini dile getirdi.

İRFAN CAN FORMA SÖZÜ VERDİ

İrfan Can Kahveci, Albayram'ı görüntülü arayarak, "Videonu gördük, duygulandık" dedi. Kahveci, Albayram'a "geçmiş olsun" dileklerinde bulunarak nasıl olduğunu sordu. Albayram ise iyi olduğunu ve telefonun kendisini çok mutlu ettiğini dile getirerek, "Senin sıkı hayranınım" dedi. Kahveci de adresini istediği Albayram'a takım arkadaşlarıyla imzalayacağı formayı gönderme sözü verdi.