Fenerbahçe, Marsilya'nın genç oyuncusunu kadrosuna kattı

Fenerbahçe, Marsilya'nın 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Bartuğ Elmaz'ı resmen kadrosuna kattı.

Genç orta saha oyuncusu, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imza töreninde kendisini 3 yıllığına sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. İmza töreninde Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki ile Sportif Direktör Mario Branco yer aldı.

İmza törenin ardından konuşan Bartuğ, transferinin gerçekleştiği için çok mutlu ve gururlu olduğunu belirterek, "Fenerbahçe'ye transfer olduğum için çok mutlu ve gururluyum. Aynı zamanda heyecanlıyım. Fenerbahçe'nin benimle ilgilendiğini öğrenince hiç düşünmedim. 'Tamam' dedim. Fenerbahçe sizi istiyorsa ikinci kez düşünmezsiniz. Elimden gelenin en iyisini yapacağım, bunun sözünü veriyorum. İnşallah sakatlıksız bir sezon olur ve sonunda da şampiyonluk olur" dedi. - İSTANBUL