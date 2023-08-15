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Fenerbahçe, Maribor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

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UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü Eleme Turu rövanşında Perşembe günü deplasmanda Maribor'un konuğu olacak Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman salonda core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada koşu, ısınma ve pas çalışmaları yapan oyuncular, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı. Sarı-lacivertliler, yarın özel uçakla Slovenya'ya gidecek. Fenerbahçe, maç öncesindeki son çalışmasını maçın oynanacağı stadyumda gerçekleştirecek.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü Eleme Turu rövanşında Perşembe günü deplasmanda Maribor'un konuğu olacak Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman salonda core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada koşu, ısınma ve pas çalışmaları yapan oyuncular, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Sarı-lacivertliler, yarın özel uçakla Slovenya'ya gidecek. Fenerbahçe, maç öncesindeki son çalışmasını maçın oynanacağı stadyumda gerçekleştirecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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