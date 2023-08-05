Fenerbahçe, Maribor maçı için hazırlıklarını sürdürdü
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UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu ilk maçında Maribor'u sahasında ağırlayacak olan Fenerbahçe, çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.
Uefa Avrupa Konferans Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu ilk maçında Slovenya ekibi Maribor'u sahasında ağırlayacak Fenerbahçe, günü çift antrenmanla tamamladı.
Can Bartu Tesisleri'nde İsmail Kartal yönetimindeki sabah antrenmanın ilk bölümü ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarının ardından çabukluk çalışmalarıyla tamamlandı.Akşam saatlerinde yapılan antrenmanın ikinci bölümü ise; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç yapan oyuncular, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor