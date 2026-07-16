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Fenerbahçe Basketbol Takımı, Marcus Bingham Jr'ı transfer etti

Fenerbahçe Basketbol Takımı, Marcus Bingham Jr'ı transfer etti
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Fenerbahçe Basketbol Takımı, Unics Kazan forması giyen Amerikalı pivot Marcus Bingham Jr. ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

FENERBAHÇE Basketbol Takımı, Amerikalı pivot Marcus Bingham Jr. ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe Basketbol Takımı, yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli ekip, son olarak Unics Kazan forması giyen 2000 doğumlu Amerikalı pivot Marcus Bingham Jr. ile 2 yıllık anlaşmaya varıldığını sanal medya hesaplarından duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Bu anlaşmanın Kulübümüze ve Marcus Bingham Jr.'a hayırlı olmasını diliyor, 2026-27 sezonundan itibaren Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımızın başarısı için mücadele edecek oyuncumuza Çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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