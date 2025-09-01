Fenerbahçe, Marco Asensio'yu İstanbul'a Getirdi

FENERBAHÇE anlaşma sağladığı İspanyol futbolcu Marco Asensio'yu, İstanbul'a getirdi.

Transfer dönemi devam ederken Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'nun ardından daha önce anlaşma sağladığı Marco Asensio'yu da özel bir uçakla İstanbul'a getirdi. Kulübü Paris Saint-Germain ile de bonservisi konusunda anlaşma sağlanan İspanyol futbolcunun uçağı gece saatlerde Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne indi. Fenerbahçeli yöneticiler ve bir grup taraftar tarafından karşılanan 29 yaşındaki futbolcu havaalanından tezahüratlar eşliğinde ayrıldı.

Daha önce Mallorca, Real Madrid, Espanyol, Aston Villa ve Paris Saint-Germain takımlarında forma giyen tecrübeli futbolcunun, bugün sağlık kontrollerinin ardından kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan imzayı atması bekleniyor.