Fenerbahçe, Marco Asensio'yu İstanbul'a Getirdi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, İspanyol futbolcu Marco Asensio'yu transfer ederek İstanbul'a getirdi. 29 yaşındaki futbolcu, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda karşılandı ve sağlık kontrollerinin ardından imza atması bekleniyor.

FENERBAHÇE anlaşma sağladığı İspanyol futbolcu Marco Asensio'yu, İstanbul'a getirdi.

Transfer dönemi devam ederken Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'nun ardından daha önce anlaşma sağladığı Marco Asensio'yu da özel bir uçakla İstanbul'a getirdi. Kulübü Paris Saint-Germain ile de bonservisi konusunda anlaşma sağlanan İspanyol futbolcunun uçağı gece saatlerde Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne indi. Fenerbahçeli yöneticiler ve bir grup taraftar tarafından karşılanan 29 yaşındaki futbolcu havaalanından tezahüratlar eşliğinde ayrıldı.

Daha önce Mallorca, Real Madrid, Espanyol, Aston Villa ve Paris Saint-Germain takımlarında forma giyen tecrübeli futbolcunun, bugün sağlık kontrollerinin ardından kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan imzayı atması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Uzman çavuş, otobüs 15 dakika geç geldi diye görevlilere silah çekip tetiğe bastı

Uzman çavuş 15 dakika yüzünden görevlilere silah çekip tetiğe bastı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Artık 81 ilde birden zorunlu! Bunu yapmayan devletten destek alamayacak

Artık 81 ilde birden zorunlu! Yapmayan devletten destek alamayacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.